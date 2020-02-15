Диетологи назвали продукты, которые не следует употреблять после 30 лет

Москва, 15 февраля. Нездоровая пища вредна для человека в любом возрасте. Однако после 30 лет организм все тяжелее переносит ее. Диетологи назвали список продуктов, от которых стоит отказаться по достижению этого возраста, ведь они способны спровоцировать у человека развитие рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Первым опасным продуктом, от употребления которого стоит отказаться после 30 лет, называется ароматизированный йогурт. Часто люди покупают его считая, что он полезен. Однако подобные кисломолочные продукты содержат в себе большое количество сахара. На замену этому продукту диетологи советуют рассмотреть греческий или простой йогурт, смешанный со свежими или сушенными фруктами.

Вторым продуктом идет соя. Диетологи предупреждают, что соевое мясо сильно генетически модифицировано и специалисты пока не знают долгосрочных последствий его употребления. Однако в краткосрочной перспективе соя может вызвать нарушения в работе щитовидной железы, пишет зарубежное издание Food Eat Safe.

Третьим советом выступает отказ от использования трубочки для напитков. По мнению специалистов, когда человек пьет из соломинки, вокруг его рта образуются морщины. После 25 лет коллаген в коже начинает разрушаться, и привычка пить напитки через трубочку может обернуться появлением новых складок.