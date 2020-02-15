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МИД Белоруссии отрицает американское влияние на политику страны

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МИД Белоруссии отрицает американское влияние на политику страны

Мюнхен, 15 февраля. Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Белоруссия не подвержена влиянию США. По его словам, страна намерена укреплять отношения со всеми государствами, которые являются для них важными торгово-экономическими партнерами.

Макей считает, что Минск нельзя втянуть в сферу какого-то влияния, поскольку страна находится в Европе и ее окружают различные соседи. Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщают «Известия».

«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», – пояснил глава МИД Белоруссии.

От также заметил, что Минск стремится к «добрым отношениям» со всеми партнерами.

Напомним, в начале февраля Минск заявил, что в скором времени отправит своего посла в Вашингтон. США и Белоруссия отозвали своих дипломатических представителей еще в 2008 году.  В настоящее время посольства в обеих странах возглавляют временные поверенные.

В 2006 году американские власти ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в «нарушении прав человека» и «подрыве демократических институтов», пишет «Газета.ru».

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