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В «Лаборатории Касперского» посоветовали заклеивать камеру на ноутбуке

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В «Лаборатории Касперского» посоветовали заклеивать камеру на ноутбуке

Москва, 15 февраля. Эксперт «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова заявила, что закрывать камеру на ноутбуке стало стандартным правилом защиты от хакеров.

Как пишет радио Sputnik, для того, чтобы спрятаться от хакеров, способных получить доступ к камере на вашем ноутбуке или планшете, сегодня не надо использовать скотч или пластырь, способный испортить оптику дорогого устройства. В продаже есть специальные шторки, которые можно сдвинуть на время в любой момент.

«Постарайтесь найти наклейки, которые можно просто сдвинуть в сторону. Но это не решит вопрос защиты камеры на смартфоне, заклеивать которую неудобно, так что здесь проще контролировать свои действия с устройством, например, обращать внимание, куда направлена камера», — посоветовала Наместникова.

В «Лаборатории Касперского» посоветовали заклеивать камеру на ноутбуке

По словам эксперта, злоумышленники могут «добраться» до вас и сквозь «шторы», которыми не закроешь микрофон, поэтому важно устанавливать специальное программное обеспечение.

«Заклеивание камеры не защитит от записи голоса с микрофона. Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут в этих ситуациях и защитят от других угроз», — рассказала она.

Еще один важный совет состоит в том, чтобы не устанавливать на свои устройства пиратские игры и программы, поскольку подавляющее большинство из них содержат вирусы.

Эксперты советуют также почаще менять пароли и ограничивать доступ уже установленных приложений к ресурсам вашего смартфона.  

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Источник: Радио Sputnik
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