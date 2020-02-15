Посольство РФ в Канаде призвало к правосудию над избежавшими наказания нацистами

Торонто, 15 февраля. Представитель посольства РФ в Канаде заявил, что нацистские преступники, избежавшие наказания за свои зверства в годы Второй мировой войны и получившие убежище в Канаде, должны быть наказаны. Их преступления не имею срока давности.

Соответствующее требование было выдвинуто Россией после того, как в прошлом году были опубликованы архивные документы о казни зондеркомандой СС 214 детдомовцев в Ейске в 1942 году. После этого Следственный комитет России попросил правительство Канады предоставить уголовное дело Гельмута Оберлендера, который служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а» под руководством доктора Курта Кристмана. Известно, что на вооружении данного подразделения находились газовые камеры.

«Нацистские военные преступники и нацистские коллаборационисты, включая тех, кто нашел убежище в Канаде, чтобы избежать правосудия, должны быть наказаны вне зависимости от возраста за зверства, которые они совершили и к которым были причастны», – цитирует РИА Новости представителя посольства РФ в Канаде.

В настоящее время Гельмут Оберлендер отрицает свое причастие к убийству мирных людей. Министерство юстиции Канады в свою очередь не подтверждает и не опровергает информацию о получении запроса Следственного комитета России.