Банк Финляндии отучит граждан брать кредиты

Хельсинки, 15 февраля. Центробанк Финляндии примет меры для снижения закредитованности населения страны.

Власти Финляндии обеспокоены ростом долгов по кредитам в стране. По данным бюро кредитных историй Asiakastieto, число финнов, которые утратили способность платить по счетам, выросло за прошлый год на восемь тысяч человек и достигло 382 тысяч.

Особенно быстро растут долги пенсионеров. В 2019 году число неплательщиков среди граждан старше 65 лет увеличилось на девять процентов. Примерно каждый десятый из должников по кредитам в Финляндии достиг пенсионного возраста. Для исправления ситуации правительство страны разработало специальную программу.

«Несколько министерств примут меры для сокращения чрезмерной задолженности и улучшения способности граждан управлять своими финансами. Банк Финляндии запускает проект по повышению финансовой грамотности населения», — приводит РИА Новости слова представителя ЦБ Йенни Хеллстрем.

В Минюсте Финляндии в числе основных проблем называют доступность микрокредитования и простоту оформления ссуд.

«Такое развитие событий создает риски как для отдельных лиц, так и для национальной экономики. Для решения проблем необходимы регулирование и финансовая грамотность. Фактически в министерстве юстиции уже предпринят ряд мер», — рассказали в ведомстве.

Хеллстрем отметила, что ЦБ Финляндии возьмет на себя ответственность за повышение финансовой грамотности жителей страны, разработав план мероприятий, преследующий долгосрочные цели. Основной акцент будет сделан на обучении взрослых граждан финансовой грамотности в Сети. В настоящее время банк занимается анализом ситуации для принятия конкретных решений и установки целевых показателей.