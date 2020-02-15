Глава OMV высоко оценил шансы России достроить «Северный поток — 2»

Вена, 15 февраля. Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что РФ может завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Зеле, возглавляющий компанию, участвующую в финансировании строительства газопровода, отметил, что для завершения проекта необходимо найти подходящее судно. Он подчеркнул, что для укладки труб на небольшой глубине не требуются «супертехнологии».

«Насколько я понимаю, они ищут судно. Готов поспорить, они его найдут», — сказал руководитель OMV.

В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, одна из статей которого предусматривала введение санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Соединенные Штаты потребовали от компаний, принимающих участие в строительстве, немедленно прекратить работы. Требования Вашингтона выполнила компания Allseas, занимавшаяся прокладкой «СП-2» по дну Балтийского моря.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, газопровод может быть достроен судном «Академик Черский», но потребуется некоторое время на его переоснащение. Во второй декаде февраля судно покинуло порт Находка и направилось в Сингапур. Ожидается, что «Академик Черский» прибудет туда 22 февраля.

Специалисты констатируют, что для окончания строительства «Северного потока — 2» осталось уложить две нити газопровода общей протяженностью 160 километров.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год по дну Балтийского моря от побережья России до Германии.

Против проекта активно выступают США, рассматривающие европейский рынок в качестве перспективного для сбыта собственного сжиженного природного газа, а также Украина, опасающаяся потерять доход от транзита российского газа в ЕС через свою газотранспортную систему.

В Москве неоднократно подчеркивали, что проект «Северный поток — 2» носит исключительно коммерческий характер и направлен на бесперебойное снабжение европейских потребителей доступным по цене и качественным топливом.