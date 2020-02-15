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Глава OMV высоко оценил шансы России достроить «Северный поток — 2»

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Глава OMV высоко оценил шансы России достроить «Северный поток — 2»

Вена, 15 февраля. Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что РФ может завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Зеле, возглавляющий компанию, участвующую в финансировании строительства газопровода, отметил, что для завершения проекта необходимо найти подходящее судно. Он подчеркнул, что для укладки труб на небольшой глубине не требуются «супертехнологии».

«Насколько я понимаю, они ищут судно. Готов поспорить, они его найдут», — сказал руководитель OMV.

В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, одна из статей которого предусматривала введение санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Соединенные Штаты потребовали от компаний, принимающих участие в строительстве, немедленно прекратить работы. Требования Вашингтона выполнила компания Allseas, занимавшаяся прокладкой «СП-2» по дну Балтийского моря.

Глава OMV высоко оценил шансы России достроить «Северный поток — 2»

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, газопровод может быть достроен судном «Академик Черский», но потребуется некоторое время на его переоснащение. Во второй декаде февраля судно покинуло порт Находка и направилось в Сингапур. Ожидается, что «Академик Черский» прибудет туда 22 февраля.

Специалисты констатируют, что для окончания строительства «Северного потока — 2» осталось уложить две нити газопровода общей протяженностью 160 километров.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год по дну Балтийского моря от побережья России до Германии.

Против проекта активно выступают США, рассматривающие европейский рынок в качестве перспективного для сбыта собственного сжиженного природного газа, а также Украина, опасающаяся потерять доход от транзита российского газа в ЕС через свою газотранспортную систему.

В Москве неоднократно подчеркивали, что проект «Северный поток — 2» носит исключительно коммерческий характер и направлен на бесперебойное снабжение европейских потребителей доступным по цене и качественным топливом.

Глава OMV высоко оценил шансы России достроить «Северный поток — 2»

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Источник: РИА Новости
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