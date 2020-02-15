Оставившего сыновей в «Шереметьево» отца арестовали на два месяца

Хабаровск, 15 февраля. 42-летнего Виктора Гаврилова, который оставил двух своих сыновей в аэропорту «Шереметьево», арестовали в Хабаровске на два месяца. Свой поступок отец объяснил тем, что у него не было денег для содержания детей.

На момент следствия Гаврилов будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев. Мужчина был пойман полицией по пути из Москвы в Комсомольск-на-Амуре. По его словам, он собирался взять детей обратно.

По информации очевидцев, на слушании дела, которое состоялось сегодня, Виктор Гаврилов не смог даже назвать дату рождения одного из мальчиков.

В настоящее время правоохранители предполагают, что подозреваемый избил детей и свою жену, а после похитил деньги у знакомой женщины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности», «Истязание» и «Кража».

Ранее сообщалось, что оставленные отцом мальчики 9 и 6 лет были переданы матери. На данный момент они обеспечены всем необходимым.