Плющенко поздравил Рудковскую «с днем какого-то Валентина»

Москва, 15 февраля. Российский фигурист Евгений Плющенко поздравил свою супругу Яну Рудковскую «с днем какого-то Валентина», заявив, что «это не наш праздник».

В своем Instagram Рудковская выложила видеозапись, сделанную во время семейного ужина с супругом в День всех влюбленных, сообщает «Пятый канал». Значительную часть кадра занял огромный букет белых роз, который фигурист подарил своей возлюбленной.

«От любимого мужа», — прокомментировала она.

В это время сам Плющенко сидел за столом с пустой тарелкой и явно не был особо доволен съемкой.

«Люблю тебя в день какого- то Валентина. Это вообще не наш праздник! Но главное, чтобы тебе было приятно», — сказал фигурист.

Рудковская, очевидно, придерживается иного мнения по поводу 14 февраля. На своей странице она опубликовала архивное видео, снятое в день венчания с Плющенко. На нем она танцует с супругом под песню Димы Билана «Я просто люблю тебя», которая звучит вживую.

«С днем всех влюбленных всех влюбленных. Вот это уникальное видео, которое никогда не выставляла, сделано в день нашего венчания с Женей! Вот оно, настоящее счастье!» — написала жена спортсмена.

Плющенко и Рудковская поженились в 2009 году. Восемь лет спустя пара обвенчалась в церкви. В 2013 году у супругов родился сын Александр, крестным отцом которого стал Билан.