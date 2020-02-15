Ступень советской ракеты разрушилась в космосе спустя 29 лет после запуска

Москва, 15 февраля. Третья ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась в космосе спустя 29 лет после запуска.

Об это сообщила служба контроля космического пространства США. Согласно приведенным данным, после разрушения ступени ракеты образовались десятки обломков.

«18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что разрушение ступени ракеты произошло 12 февраля 2020 года. Отслеживаются 75 связанных с этим обломков — нет индикации, что это было вызвано столкновением с другим объектом», — говорится в сообщении.

Американские военные не уточняют, представляют ли обломки ракеты опасность для действующих космических аппаратов.

Ракета «Циклон-3» была изготовлена на украинском предприятии «Южмаш» и использовалась для запуска метеорологического спутника летом 1991 года.

Ранее RT сообщил, что российский космический аппарат «Космос-2422», выработавший свой ресурс, сошел с орбиты и сгорел в верхних слоях атмосферы.