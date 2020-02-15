Украина предложила Румынии вместе «противостоять» России в Чёрном море

Мюнхен, 15 февраля. Киев предложил Бухаресту усилить сотрудничество по линии военно-морских сил. Об этом заявил глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк в своем Telegram-канале. По его мнению, обе страны «обеспокоены действиями РФ в Черном море».

Политик отметил, что вопрос о достижении соответствующих договоренностей был поднят Киевом в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности, на которой Загороднюк встретился с министром национальной обороны страны Румынии Николае-Ионелем Чуке.

«Обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море. Это поможет нам более действенно реагировать на общие угрозы в регион», – заявил глава Минобороны Украины.

Также он отметил, что страны планируют в дальнейшем расширить сотрудничество путем проведения совместных учений при участии международного инженерного батальона «Тиса».

Также Киев высказал надежду на то, что Румыния поддержит стремление Украины присоединиться к Программе расширенных возможностей НАТО.

Напомним, ранее Загороднюк заявил, что в 2020 году юношей, которым 18 и 19 лет, не будут принудительно забирать в армию. Он уточнил, что молодые люди этого возраста в этом году смогут пойти на службу лишь на добровольной основе, сообщает «Газета.ru».