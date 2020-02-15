Тодоренко раскритиковали за купальник и «квадратную» фигуру

Москва, 15 февраля. В социальной сети Instagram телеведущая Регина Тодоренко опубликовала новую фотографию с отпуска на Мальдивах. Однако ее подписчикам не понравился новый снимок из-за купальника, который не подходит ее фигуре.

Пост Тодоренко разместила накануне. На фотографии особенно заметна нижняя часть одежды телеведущей.

«До ушей нельзя было трусы натянуть», — все родители», – пошутила сама девушка, однако подписчики решили не заострять на этом внимания, и начали обсуждать фигуру телезвезды.

По мнению пользователей соцсети, такой купальник вовсе не подходит ее фигуре. Кто-то посоветовал Регине Тодоренко выбросить его, другие вовсе удивились, что она решила опубликовать столь «неудачную» фотографию

«Купальник не для квадратной фигуры Регины, при всем уважении»

«Купальник — на мусорку!»

Напомним, ранее Тодоренко получила приз в номинации «Женщина года» по версии журнала Glamour. Ее конкурентками в данной номинации были певица Светлана Лобода, актрисы Анна Михалкова и Светлана Ходченкова. После вручения премии телеведущая отметила, что раньше она трудилась и работала для себя, однако сейчас она старается стать примером для своего сына, сообщает «Газета.ru».