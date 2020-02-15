Москва, 15 февраля. Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523 человек, количество официально подтвержденных заражений приблизилось к 67 тысячам.

По данным на 15 февраля, коронавирусом нового типа заразились 66,8 тысячи человек, абсолютное большинство из них — жители Китая. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 1523 человека, уровень смертности составляет примерно 2,3%. Сообщается о более чем восьми тысячах выздоровевших.

Согласно данным статистики, около 1700 заболевших в КНР — это врачи и медицинские работники. Власти города Ухань, где находится очаг эпидемии, приняли решение блокировать свободный выход людей из жилых комплексов. С сегодняшнего дня любое передвижение осуществляется лишь по специальным пропускам, которые выдаются для посещения медицинских и государственных учреждений, а также магазинов.

Напомним, о пневмонии, вызванной неизвестным ранее типом коронавируса, стало известно в декабре прошлого года. Всемирная организация здравоохранения придала вспышке болезни статус чрезвычайной ситуации международного значения.

Ранее RT сообщил, что врачи в Китае стали переливать больным пневмонией кровь с антителами, признав это одним из наиболее эффективных способов лечения.