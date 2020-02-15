Ученый Шустов оценил, опасен ли приближающийся к Земле астероид

Москва, 15 февраля. Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов уверен, что астероид с номером 163373, который сейчас приближается к Земле, неопасен.

NASA ранее сообщило, что к Земле летит астероид 163373, чей диаметр составляет от 440 до 990 метров, передавала «Газета.ру». В субботу он должен пролететь вблизи Земли, на дистанции в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны.

«Там гигантское расстояние, он действительно неопасен. Рядовое событие. Для науки интересное, а в практическом плане неопасное», — заявил Шустов РИА Новости.

Ученый отметил, что ежегодно мимо нашей планеты на расстоянии ближе, чем Луна, пролетают порядка 40 астероидов размером до 100 метров.

Астероид 163373 был открыт в октябре 1995 года. Он относится к группе «Аполлонов», то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным.

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