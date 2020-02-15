Польский активист рассказал, как власти мешают восстанавливать могилы солдат Красной армии

Ялта, 15 февраля. Власти Польши на протяжении многих лет мешают восстановлению крупного военного кладбища в городе Старгард, на котором похоронены военнопленные Красной армии. Об этом сообщил общественный активист, прапорщик запаса Ярослав Томчак, который уже долгое время ведет борьбу с властями за реставрацию места захоронения.

По словам Томчака, ранее ему удалось выяснить, что местное Международное военное кладбище насчитывает гораздо больше похороненных солдат, чем значится в первоначальных сведениях. По данным базы «Мемориал», активист обнаружил, что там покоятся не 5 тысяч, а 6,4 тысячи солдат. Попытавшись уточнить их фамилии, он обнаружил затерянное военное кладбище Neuen Kriegsgefangenenfriedhof («Новое кладбище военнопленных»). В течение последующих лет активисту пришлось вести борьбу с польскими чиновниками, которые ничего не знали об этом месте и не интересовались новой информацией.

Однако Томчак напомнил, что Красная армия была многонациональной, поэтому на том кладбище покоились русские, белорусы, украинцы, грузины, татары, казахи и поляки.

«Я не переставал бороться за то, чтобы в этом месте были проведены поисковые работы, чтобы проверить информацию, которую я написал про Новое военное кладбище. Это было очень тяжелое занятие, никто не хотел мне в этом помочь», – пояснил Томчак во время своего выступления на международной конференции «Ялта 1945: Уроки истории».

Через два года у местного правительства все же нашлись деньги для проведения поисковых работ. 30 сентября 2016 года после удаления мусора были найдены человеческие останки. Судя по военному жетону, один из скелетов принадлежал Золотореву Герасиму Степановичу. Доводы активиста о том, что это место является кладбищем военнопленных, оказались верны. Однако чиновники все равно не хотели придавать участку статус военного кладбища. Для этого потребовалось еще два года, сообщает РИА Новости.

После присвоения необходимого статуса на кладбище должна быть проведена эксгумация, идентификация останков, после необходимо построить памятники. Однако оказалось, что процесс эксгумации начать невозможно, поскольку нет денег на уборку мусора и постройку забора.