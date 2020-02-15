Хейтеры атаковали Варнаву после клипа с Киркоровым

Москва, 15 февраля. Российская актриса Екатерина Варнава подверглась нападкам хейтеров в соцсетях после съемок в новом клипе Филиппа Киркорова.

В День святого Валентина в Сети был опубликован новый клип на песню Киркорова «Романы». Действие провокационного видео происходит в католическом храме, где певец в образе священнослужителя пытается противостоять чарам соблазнительной красавицы в исполнении Варнавы. Помогают ему в этом монахини в откровенных нарядах.

Клип вызвал бурное обсуждение среди поклонников актрисы, которые разразились тирадой гневных комментариев под последними ее публикациями в Instagram. В частности, она выложила фото со съемок шоу «Вечерний Ургант», где беседует с ведущим в компании Киркорова, а также короткий фрагмент музыкального видео.

«Катя, вы прекрасны, но клип это жесть… Даже до конца не досмотрела — вульгарно, безвкусно и скучно», — написала lesia_ooo.

«Такая безвкусица. А что еще от Киркорова ожидать? А вот от Кати не ожидала», — отметила anzagur.

«Это уже оскорбление религии. Скандал не за горами», — сделала прогноз ashigavdinova89.

«По мне так это жесть, я не настолько глубоко верующий человек, но даже мне на это смотреть противно», — прокомментировал lininice.

Несмотря на то, что большинство пользователей Сети положительно отнеслись к очередной, пусть и спорной, работе актрисы, Варнава довольно остро отреагировала на наиболее болезненные комментарии.

«Не грубите пожалуйста! И если на то пошло, не тыкайте мне!» — написала она одному из подписчиков, особенно выразительно отозвавшемуся о новом клипе Киркорова.

Между тем, сам певец уже успел ответить на обрушившиеся на него обвинения в оскорблении чувств верующих. Он признал, что идея клипа пересекается с сюжетом сериала режиссера Паоло Соррентино «Молодой папа», где также присутствует сцена соблазнения священника.