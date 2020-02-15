Ясновидяща Ахметджанова предупредила о страшных последствиях попыток «воскресить» Гурченко

Москва, 15 февраля. Основатель «Дома-2» Валерий Комиссаров решил «воскресить» Людмилу Гурченко в своем новом проекте. Фигурально, конечно, в виде ее голографической версии. Ясновидцы резко отреагировали на инициативу Комиссарова, заявив, что «духов будить опасно».

Ясновидящая Кажетта Ахметджанова заявила Пятому каналу, что телевизионщикам стоит остерегаться серьезных последствий идеи «воскресить» актрису.

«Когда человек умирает, его фантомное поле остается в тонких мирах. Если у человека была сильная энергия, она начинает преследовать тех, кто беспокоит. Шаманы это не одобряют. Как будто будишь дух того, кто умер», — разъяснила она.

Кажетта подчеркивает, что, несмотря на то, что Гурченко была светлой и любвеобильной, ничего хорошего не выйдет. Она напомнила, что духи «мстят с того мира».

Актриса Людмила Гурченко скончалась в возрасте 76 лет в 2011 году. В 2019 году она бы отмечала 84-летие.

В апреле прошлого года, к восьмилетию со дня смерти актрисы актер Станислав Садальский вспомнил о том, как умирала звезда, передавала «Газета.ру». В соцсетях он привел рассказ, услышанный от кинопродюсера Сергея Сенина. В день смерти Гурченко якобы приснился сон о том, что она встала после полутора месяцев обездвиженности из-за перелома шейки бедра. Она проснулась и действительно сделала пару шагов. Однако уже спустя несколько часов Гурченко не стало.

Ранее кинокритик Лидия Маслова специально для «Известий» вспомнила творческий путь великой артистки. Она особо отметила тот факт, что огромная фильмография Людмилы Гурченко — идеальная иллюстрация крылатой фразы «Артист обязан переодеваться».