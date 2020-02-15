Познер заявил о нежелании США отказаться от «антирусских настроений»

Москва, 15 февраля. Правительство Соединенных Штатов Америки предпочли бы увидеть Россию гораздо более слабой страной, заявил журналист Владимир Познер. По его мнению, в настоящее время в США очень сильны антирусские настроения.

Соответствующее заявление Познер сделал в интервью изданию «ОК!» говоря о возможности проведения нового телемоста между Россией и США. Журналист считает, что российское телевидение абсолютно готово, в отличии от американского.

«А я говорю ответственно. Мы пытались. Да и те телемосты мы-то показали на всю страну, а они — очень ограниченно. Сейчас в Америке очень сильны антирусские настроения. И они не хотят делать никаких шагов, чтобы это изменить. На самом деле США предпочли бы увидеть Россию страной зависимой, гораздо более слабой», – сказал Познер.

По его словам, причиной этому стало то, что в НАТО приняли несколько восточноевропейских государств, хотя была договоренность, что альянс «не двинется ни на дюйм на восток».

«Это мы обещаем. За это вы позволяете Германии воссоединиться, убираете Берлинскую стену». Всего взамен! Хотя мы могли тогда за это просить очень много», – пояснил телеведущий.

Напомним, ранее телеведущий заявил, что считает Россию прекрасной страной. Однако его пугают промышленные города, в том числе на Урале. По словам Познера, он не понимает, как там могут жить люди.