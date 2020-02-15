Блумберг потратил более $1 млн на политическую агитацию в Instagram

Нью-Йорк, 15 февраля. Журнал Forbes сообщил, что бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг потратил более миллиона долларов на политическую рекламу в Instagram.

Блумберг участвует в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. По оценкам экспертов, его затраты на размещение одного агитационного сообщения в Instagram могут составлять до 50 тысяч долларов. Издание сообщает, что политик оплачивает услуги нескольких десятков лиц, публикующих в соцсети запоминающиеся материалы. У каждого из них не менее одного миллиона подписчиков.

Forbes не исключает, что представители Блумберга могли заключить контракты на публикацию политической рекламы на более выгодных условиях, предполагающих долговременное сотрудничество. Вместе с тем, отмечают аналитики, такие спонсируемые сообщения представляют некоторый риск для публикатора, рискующего потерять подписчиков, если им не понравится этот контент.

«Политики будут платить по обычным ставкам», — считает генеральный директор Mediakix Эван Асано.

В предвыборном штабе бывшего мэра отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу. Развернутая в Instagram агитационная кампания нацелена на суперпраймериз, которые состоятся в «супервторник», 3 марта.

Журнал оценивает общие траты Блумберга на агитацию, включая телевизионную и радиорекламу, в 350 миллионов долларов. Издание напоминает, что политик «пообещал выложить миллиард долларов», чтобы победить действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах. Состояние экс-мэра Нью-Йорка на сегодняшний день оценивается в 62 миллиарда долларов.

Как пишет RT, Блумберг в преддверии «супервторника» стал третьим среди демократов по общенациональным социологическим опросам и вторым — по ставкам букмекеров.