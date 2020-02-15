Валерия показала фотографию 38-летней Дубцовой

Москва, 15 февраля. Певица Валерия поздравила свою коллегу по сцене — певицу Ирину Дубцову — с днем рождения, опубликовав совместную фотографию в соцсетях.

В День святого Валентина Дубцова отмечает 38-летие. Своим поклонникам певица подарила новую песню под названием «Ты знаешь, где меня искать».

Одним из самых душевных поздравлений отметилась Валерия. На своей странице в Instagram она подчеркнула невероятный талант знаменитости, ее яркую внешность и внутреннюю глубину.

«Будь счастлива! Пусть не иссякает вдохновение!!!! Пусть множится число твоих фанатов!!!! Пусть все будет так, как ты, моя дорогая, того желаешь!» – написала она.

К поздравлениям присоединились другие звезды, оставляя трогательные пожелания в комментариях на странице Дубцовой. Все самого лучше ей пожелали Алсу, Регина Мянник, Игорь Гуляев, Юлия Ковальчук и многие другие.

«Моя дорогая, чуткая, добрая и очень красивая, с днем рождения. Будь счастлива», — пишет Анна Семенович.

«Ирочка, с днем рождения. Спасибо вселенной за тебя. Будь счастлива моя», — добавила Ольга Бузова