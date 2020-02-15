Водитель погиб под колесами собственного автобуса в Волгограде

Волгоград, 15 февраля. Автобус самопроизвольно выкатился на проезжую часть с АЗС в Волгограде, его водитель погиб, пытаясь предотвратить ДТП.

Об инциденте сообщила пресс-служба регионального управления МВД России. По предварительным данным, вечером 14 февраля в Тракторозаводском районе Волгограда при заправке автобуса ЛИАЗ на одной из АЗС он самопроизвольно начал выкатываться на проезжую часть.

Пытаясь предотвратить возможную аварию на оживленной улице, водитель попытался остановить автобус, но упал под его колеса и погиб на месте происшествия от полученных травм.

Транспортное средство скатилось в кювет, не задев проезжающие автомобили. На месте аварии работали специалисты МЧС и наряды Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее «Известия» сообщили, что в Тюменской области на трассе загорелся школьный автобус, перевозивший детей в учебное учреждение.