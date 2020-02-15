Bloomberg назвало себестоимость PlayStation 5

Москва, 15 февраля. Агентство Bloomberg оценило себестоимость изготовления консолей PlayStation 5 (PS5) в 450 долларов из-за дефицитных компонентов.

Sony продолжает готовиться к выпуску на мировой рынок нового поколения своих игровых консолей. По оценкам аналитиков, как и в прошлые годы, японская компания определит цену PS5 в конце зимы, чтобы начать массовое производство в весенние месяцы. Между тем, о PlayStation 5 пока мало что известно, производитель не раскрыл окончательные характеристики и не назвал, во сколько обойдется новинка для покупателей.

«Мы должны держать под контролем стоимость компонентов PlayStation5 и правильно определить объемы производства на начальном этапе. Мы работаем в конкурентной среде, поэтому в данный момент сложно обсуждать цену продукта. Есть факторы, которые трудно учитывать заранее», — заявил финансовый директор Sony Хироки Тотоки.

Bloomberg сообщает, что с учетом использования дефицитных компонентов, себестоимость PS5 составляет примерно 450 долларов, а розничная цена должна составить не менее 470 долларов.

По мнению аналитика компании Macquarie Capital Дамиана Тонга, это может стать причиной недостаточно высокого спроса. Он напомнил, что самая совершенная на данный момент модель PlayStation 4 Pro стоит 400 долларов, и покупатели нередко делают выбор в пользу базовой версии.

В Sony не комментируют выкладки экспертов. Ряд источников сообщает, что компания заняла выжидательную позицию в преддверии выхода главного конкурента PS5 — консоли Xbox Series X от Microsoft.

Также стало известно, что вспышка коронавируса не оказала влияния на подготовку к запуску в производство PlayStation5. Ожидается, что игровая консоль появится в продаже во второй половине 2020 года.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Сети появились изображения с возможным дизайном PS5.