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Bloomberg назвало себестоимость PlayStation 5

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Bloomberg назвало себестоимость PlayStation 5

Москва, 15 февраля. Агентство Bloomberg оценило себестоимость изготовления консолей PlayStation 5 (PS5) в 450 долларов из-за дефицитных компонентов.

Sony продолжает готовиться к выпуску на мировой рынок нового поколения своих игровых консолей. По оценкам аналитиков, как и в прошлые годы, японская компания определит цену PS5 в конце зимы, чтобы начать массовое производство в весенние месяцы. Между тем, о PlayStation 5 пока мало что известно, производитель не раскрыл окончательные характеристики и не назвал, во сколько обойдется новинка для покупателей.

«Мы должны держать под контролем стоимость компонентов PlayStation5 и правильно определить объемы производства на начальном этапе. Мы работаем в конкурентной среде, поэтому в данный момент сложно обсуждать цену продукта. Есть факторы, которые трудно учитывать заранее», — заявил финансовый директор Sony Хироки Тотоки.

Bloomberg сообщает, что с учетом использования дефицитных компонентов, себестоимость PS5 составляет примерно 450 долларов, а розничная цена должна составить не менее 470 долларов.

Bloomberg назвало себестоимость PlayStation 5

По мнению аналитика компании Macquarie Capital Дамиана Тонга, это может стать причиной недостаточно высокого спроса. Он напомнил, что самая совершенная на данный момент модель PlayStation 4 Pro стоит 400 долларов, и покупатели нередко делают выбор в пользу базовой версии.

В Sony не комментируют выкладки экспертов. Ряд источников сообщает, что компания заняла выжидательную позицию в преддверии выхода главного конкурента PS5 — консоли Xbox Series X от Microsoft.

Также стало известно, что вспышка коронавируса не оказала влияния на подготовку к запуску в производство PlayStation5. Ожидается, что игровая консоль появится в продаже во второй половине 2020 года.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Сети появились изображения с возможным дизайном PS5.

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Источник: Bloomberg
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