Телеведущий Васильев объяснился в любви к 78-летней смотрительнице музея

Санкт-Петербург, 15 февраля. Историк моды Александр Васильев трогательно объяснился в любви к 78-летней смотрительнице Российского этнографического музея Тамаре Александровне.

На фоне экспонатов петербургского музея ведущий программы «Модный приговор» поведал о традиционных нарядах русских женщин. Он напомнил, что на Руси «мода» была разной в каждом дворе и каждой деревне.

«Народ разнообразно одарен, ведь эти вещи не преподавались на каких-то курсах ручного труда при церкви. Ведь женщины не знали, как это шить. Это их бабушка, мама, соседка учила», — цитирует Пятый канал историка моды.

Во время рассказала в зал вошла сотрудница музея, которой Васильев очень обрадовался. Позднее, покидая музей, Васильев бережно держал за руки Тамару Александровну.

«Я вас полюбил», — с обезоруживающей улыбкой сказал он ей.

В начале февраля Васильев вызвал волну пересудов, заявив, что в России не осталось красивых мужчин из-за сталинских репрессий. Он напомнил, что ранее французский модельер Жан-Поль Готье высказал мнение, что в России не встречается красивых мужчин-моделей, и он полностью разделяет это мнение. По мнению историка моды, в России «плохой мужской генофонд из-за сталинских репрессий», поскольку «красивых мужчин просто искоренили», передавала «Газета.ру».

Васильев подчеркнул, что женщины в России более красивые, чем мужчины: «Это знают все, и ничего в этом плохого нет».

Позднее телеведущий, актер и шоумен Дмитрий Нагиев подчеркнул, что мужская красота — это симбиоз ума, воспитанности, такта и чувства юмора. Он пожелал российским мужчина «думать головой» и «ориентироваться не на местечковость соседа, а на лучших представителей мужского пола в историческом масштабе».