Зверев по свадебному платью предсказал Лене Лениной недолгий брак

Москва, 15 февраля. Стилист и эпатажный артист Сергей Зверев оценил свадебное торжество светской львицы Лены Лениной. По мнению специалиста, платье невесты было красивым и выглядело очень дорого, а вот совместная жизнь молодоженов вряд ли будет долгой.

Как сообщает Planet Today, о предстоящих проблемах в браке, заявил Зверев, говорят некоторые приметы и признаки.

«Это платье нельзя назвать дешевым, оно эксклюзивное и очень красивое», — пояснил Зверев, подчеркнув, что идеальное платье все же выглядит несколько иначе.

Стилист подчеркивает, что в свадебном платье обязательно должны быть длинные рукава как символ долгой супружеской жизни. Положительным моментов в образе Лениной он также назвал наличие шлейфа.

А вот отсутствие фаты уже не очень хорошая примета. В идеале фата должна быть очень длинной, до пола и желательно двойной или даже тройной.

«Длинная фата — это долгая жизнь в браке, долгое семейное счастье, длинная дорога. Поэтому каждая невеста старалась иметь платье с длинным шлейфом и длинную фату. Чтобы жизнь в браке была долгой», — заявил Зверев.

Шоком для Зверева стало решение Лениной отрезать свои шикарные длинные волосы перед свадьбой. По словам стилиста, это тоже очень плохая примета.

Писательница и бизнесвумен Лена Ленина заключила брак с шеф-поваром одного из столичных ресторанов Антоном Игнатовым. Платье иранского дизайнера Зухаира Мурада оценивается в 10 млн рублей.

Наряд украсили французское кружево, цветы ручной работы с нашитым бисером и камнями Swarovski.