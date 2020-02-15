Китай направит в Крым переводчиков для написания справочника

Ялта, 15 февраля. Член координационного совета Международной ассоциации «Друзья Крыма» Чжили Гэ заявил, что в этом году Китай планирует отправить на полуостров Крым своих переводчиков. Лингвисты будут работать над справочником о российском регионе, в котором сейчас не хватает информации на китайском языке.

Соответствующее заявление Чжили Гэ сделал во время выступления Международной конференции «Ялта 1945: Уроки истории». Он также высказал России «большое спасибо», поскольку победа во Второй Мировой войне имеет для Китая очень важное значение.

По мнению представителя КНР, сейчас перед Россией и Китаем стоит общая задача в взаиморазвитии и взаимопомощи.

«Мы чувствуем вашу помощь, например, при борьбе против коронавируса. Это человеческая помощь. Мы должны объединиться не только в политике и экономике», – пояснил Чжили Гэ.

Он также отметил, что в настоящее время ассоциация начала сотрудничать с университетом Ялты для создания китайского справочника о Крыме. Кроме того, они уже получили одобрение главы Республики Сергея Аксенова и постпреда Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова, сообщает РИА Новости.

Напомним, 13-14 февраля в Ливадийском дворце-музее состоялась международная научная конференция «Ялта-1945: уроки истории», приуроченная к 75-летию Крымской (Ялтинской) конференции. Организатором мероприятия стал Совет Федерации Федерального собрания РФ. В нем приняло участие около 100 человек, включая 21 гостя из 14 стран.