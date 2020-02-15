Ученые выявили связь между сексом и развитием рака

Москва, 15 февраля. Международная группа ученых установила, что наличие десяти и более половых партнеров в течение жизни повышает вероятность развития рака в два и более раза.

Как показало исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона, Венского медицинского университета и других научных центров, развитие онкологических заболеваний может быть связано с инфекциями, передающимися половым путем.

«Газета.ру» сообщает, что за основу изысканий в этой области было взято британское лонгитюдное исследование ELSA, которое проводится с 2002 года путем сбора информации о людях старшего возраста, причем учитываются самые разные данные — от мировоззрения и карьеры до психического здоровья.

В группе, состоящей более чем из 5700 человек, ученые выделили подгруппы по числу половых партнеров. Кроме того, оценили физическое состояние респондентов, их образ жизни, наличие вредных привычек и симптомов депрессии.

Средний возраст участников эксперимента составил 64 года, три четверти из них состояли в браке. Среди мужчин примерно каждый третий сообщил, что к моменту опроса имел сексуальную связь с не более чем одним партнером, столько же имели от двух до четырех партнеров, каждый пятый вступал в половые отношения с пятью-девятью людьми, а 22% «похвастались» 10 и более партнерами.

Женщины оказались менее активными. Около 40% из них имели не более одного партнера, примерно треть — от двух до четырех, 16% имели до девяти сексуальных связей, около 8% — 10 и более.

Как выяснилось, чем насыщеннее была половая жизнь респондента, тем чаще он пил, курил, а также занимался физкультурой. Кроме того, ученые выявили корреляцию между числом партнеров и онкологией. Так, среди женщин, имевших 10 и более партнеров, риск развития рака был выше примерно на 90%. Сексуально активные мужчины из той же группы страдали от рака на 69% чаще, чем те, у кого было не более одной связи в течение жизни.

Ученые уточняют, что не следует говорить о прямой связи между онкологическими заболеваниями и числом половых партнеров. Но ранее проведенные исследования доказали, что инфекции, передаваемые половым путем, повышают риск развития гепатита и некоторых видов рака. Зачастую проблемой становится нежелание заболевших обращаться к врачу или строго выполнять назначенное лечение.