Тюменский школьник попал под арест после пранка с коронавирусом

Тюмень, 15 февраля. Школьник из Тюмени, выложивший в Сеть пранк с коронавирусом, арестован на пять суток.

Учащийся школы из Тюмени опубликовал видеоролик, на котором он с друзьями в костюмах химзащиты якобы ловит людей, «зараженных» коронавирусом. Злая шутка привлекла внимание правоохранительных органов. Как сообщили в региональном управлении МВД, школьник, выложивший видео, получил административное наказание в виде ареста.

«К административной ответственности по статье КоАП «Мелкое хулиганство» привлечены два жителя Тюмени. По решению суда 18-летнему участнику видеоролика назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток», — цитируют «Известия» сообщение пресс-службы тюменской полиции.

В МВД уточнили, что школьник уже опубликовал видеообращение, в котором он приносит извинения за пранк и объясняет, что таким образом хотел показать, насколько люди могут быть равнодушны к проблемам окружающих.

«Соавторы» ролика также наказаны. Материалы в отношении 17-летнего участника видео и двух 15-летних юношей переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, а на их родителей составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию».

Отметим, в России это уже не первый случай, когда молодежь пытается «хайпануть» на теме коронавируса. По статье «Мелкое хулиганство» наказаны двое жителей Челябинска, снявших подобный пранк. 10 февраля в Московском метрополитене задержаны трое молодых людей.

Напомним, вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. На сегодняшний день известно о примерно 64,5 тысячи случаев заражения вирусом, более 1,3 тысячи человек скончались от осложнений.

Власти РФ рекомендовали не посещать Китай в период эпидемии. Россия оказывает КНР гуманитарную помощь, поставляя медицинские средства защиты и лекарственные препараты.