Ширвиндт объявил о скором уходе с поста худрука театра Сатиры

Москва, 15 февраля. Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт заявил о намерении оставить свою должность, которую он занимает на протяжении 20 лет.

По словам Ширвиндта, в настоящее время разговоры о его существовании в должности худрука ведутся, однако пока он продолжает исполнять обязанности. Вместе с тем он уточняет, что мысли об отставке у него действительно есть.

«Я уже старый, должен сидеть с удочкой под кустом, а театру нужна свежая, молодая кровь», – считает Александр Ширвиндт.

В настоящее время называются имена различных театральных деятелей, которые могут занять место актера, однако Ширвиндт опровергает их все, поясняя что это вся информация является слухами и домыслами. По его словам, сейчас новый художественный руководитель театра не выбран, сообщает издание «Собеседник».

Напомним, в декабре прошлого года советский и российский актер Александр Ширвиндт впервые встретился с Народной артисткой Ольгой Науменко.

Актеры вместе снимались в советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром», но никогда друг друга не видели вживую. Режиссер Эльдар Рязанов ни разу не свел их вместе на съемочной площадке, а после этого их жизненные пути разошлись.