Киев открестился от опубликованного в Мюнхене «мирного плана» по Донбассу

Киев, 15 февраля. МИД Украины назвал предложенный на Мюнхенской конференции документ с идеями об урегулировании конфликта в Донбассе частной инициативой. Официальный Киев не согласен с представленными тезисами, говорится в комментарии ведомства.

«Документ «12 шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» — это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации на Украине», — цитирует заявление МИД «Украинская правда».

При этом в заявлении подчеркивается, что тезисы документа «не соответствуют официальной позиции украинского государства».

В пятницу на сайте Мюнхенской конференции появился документ под названием «12 шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе». Авторы документа, в частности, предлагали открыть дополнительные КПП в Донбассе, активизировать поиски пропавших без вести и разминирование. Авторы также предложили привлечь к восстановлению региона ЕС, Россию и западные компании и смягчить антироссийские санкции.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в Германии с 14 по 16 февраля проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности (MSC), в которой принимают участие более 500 делегатов со всего мира. Самыми заметными фигурами на конференции станут президент Франции Эммануэль Макрон, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, глава МИД России Сергей Лавров, министр иностранных дел КНР Ван И, а также глава американской делегации, госсекретарь Майк Помпео, передавал RT.

Украинскую делегацию в Мюнхене возглавил президент Владимир Зеленский. В его офисе сообщили, что глава государства выступит на «специальной сессии, посвященной Украине, и проведет ряд встреч с иностранными лидерами». Киевские политологи опасаются, что «специальная сессия» может пройти с таким же «успехом», как и выступление главы страны на экономическом форуме в Давосе. Напомним, там ему пришлось выступать практически перед пустым залом.