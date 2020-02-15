Онищенко оценил прогноз о заражении коронавирусом двух третей населения Земли

Москва, 15 февраля. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал прогноз эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини, который заявил, что заражение новым типом коронавируса может угрожать двум третям населения Земли. По мнению Онищенко, раздувать панику не надо.

Выступая на пресс-конференции в пятницу, врач пояснил, что характеризует подобные заявления как бредни. Данные заявления можно расценить как гибридную информационную атаку, считает он.

«Могу поклясться: не будет две трети переболевших на планете, хватит людей пугать», — сказал Онищенко.

Также он напомнил, что новый коронавирус является всего лишь очередным типом инфекции, прорвавшей межвидовой барьер и попавшей в организм человека, сообщает ТАСС.

«Он теперь стал нашим не противником, но во всяком случае задирается с нами. Вот два коронавируса уже были, они тоже циркулируют в человеческой среде, но как-то они проходят. Так и здесь», – пояснил врач-эпидемиолог.

Также Онищенко напомнил, что использовать медицинские маски и дезинфицирующие средства необходимо не только во время эпидемии.

Напомним, ранее представитель ВОЗ на встрече c представителями американских IT-компаний раскритиковал их за недостаточные усилия по сдерживанию фейков, касающихся коронавируса, пишет «Газета.ru.