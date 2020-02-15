Хафтар пообещал ликвидировать терроризм в стране

Бенгази, 15 февраля. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар в ходе митинга «Стоп террор» заявил, что мир и прекращение огня станут возможны в Ливии только после ликвидации террористов и выдворения направляемых в страну Турцией наемников.

В пятницу в Бенгази на площади Киш состоялся митинг «Стоп террор», в котором приняли участие свыше 200 тысяч человек. В мероприятии приняли участие представители племен, муниципальные служащие, представители студенческих и общественных организаций, делегации разных городов и районов и все неравнодушные граждане Ливии. Таким образом граждане Ливии отреагировали на турецкое вторжение в свою страну.

Выступив на площади Киш перед последователями, Хафтар пообещал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что «Ливия станет могилой для террористов и его наемников».

«Мир не наступит в нашей стране, пока не будут разгромлены, разоружены и выдворены вооруженные милиции, а также наемники, которых Эрдоган отправил в Ливию», — заявил Хафтар

При этом он подчеркнул, что ЛНА не остановится, пока не вернет «Триполи в лоно родины». Он пообещал, что его сторонники не пойдут на компромиссы.

«Мы не прекратим бороться с террористическими группировками и изгоним их из страны, и только в этом случае будет объявлено о постоянном прекращении огня», — заявил фельдмаршал, добавив, что освобождение Триполи уже «не за горами».

Напомним, Турция поддерживает террористический триполитанский режим так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, поставляя оружие, бронетехнику и боевиков из сирийского Идлиба. По различным оценкам на территории Триполи в настоящее время находится не менее 10 тысяч сирийских террористов, что вызвало огромный всплеск преступлений в городе, включающих убийства, мародерства и грабеж мирного населения.