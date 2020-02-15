Фильм Дудя о ВИЧ назвали полезным в Минздраве РФ

Москва, 15 февраля. Документальный фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ-инфекции полезный, несмотря на то, что с подачей некоторых фактов в нем можно дискутировать. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

По мнению Салагая, в документальном фильме приводится много важной информации, о которой не знает внушительная часть аудитории.

«Именно поэтому фильм важен – он позволяет повысить информированность о проблеме ВИЧ тех, до кого другие активности, к сожалению, не дотягиваются. Острота подачи некоторых фактов, с которой, повторюсь, можно дискутировать в научной или организационной плоскости, в то же время повышает мотивированность к прохождению тестирования и получения необходимого лечения», – прокомментировал Олег Салагай.

Особо он отметил то, что в фильме Юрий Дудь обращает внимание на необходимость борьбы со стигмой в отношении людей, инфицированных ВИЧ. Салагай как врач поясняет, что сегодня ВИЧ не является приговором, поэтому важно, чтобы человек с инфекцией мог проходить лечение и жить обычной жизнью.

Напомним, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов пригласил Дудя на круглый стол о мерах по профилактике и лечению вируса, пишет «Газета.ru».