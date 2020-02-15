Дочка Маликова с размахом отметила свой юбилей

Москва, 15 февраля. Дочь Народного артиста РФ Дмитрия Маликова Стефания отпраздновала день рождения в кругу друзей. Ребята сделали сюрприз имениннице, украсив ресторан шариками и фотографиями именинницы.

У Стефании в Instagram более полумиллиона подписчиков, которые давно стали ее поклонниками. О том, как девушка отпраздновала 20-ления, она поспешали поделиться в соцсетях.

Первые поздравления прозвучали от родителей, передает Стархит. Дмитрий Маликов рассказал, что очень любит свою дочь и желает ей день ото дня становиться счастливее. Позднее наследница певца опубликовала видео, на котором распаковывает коробку от бренда Prada.

Друзья устроили ей трогательный сюрприз: украсили зал шариками и фотографиями девушки, которые свисали с потолка на красивых лентах.

«Мне очень повезло с друзьями! Именно вы делаете мою жизнь ярче, дарите тепло и свет каждый день», — написала Стефания.

Торт был изготовлен по индивидуальному дизайну: он представлял из себя копию сумки Dior. Позднее для Стефании устроили и еще одну вечеринку. Это мероприятие проходило в ресторане, где собрались не только друзья, но и родственники звезды.

Отметим, 29 января юбилей отмечал папа Стефании. Музыканту исполнилось 50 лет. «Газета.ру» напомнила, что в 1997 году он дал серию фортепианных концертов в Штутгарте, выступал с оркестрами Владимира Спивакова и Юрия Башмета. В 2007 в Москве прошла премьера его инструментального проекта «PIANOMANIЯ», а в 2010 году Маликов представил во Франции шоу классической музыки «Symphnonic Mania», в котором приняли участие артисты цирка Du Soleil.