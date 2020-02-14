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Киркоров сравнил свой новый скандальный клип с сериалом «Молодой папа»

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Киркоров сравнил свой новый скандальный клип с сериалом «Молодой папа»

Москва, 14 февраля. Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих после презентации нового клипа «Романы». Ролик он сравнил с сериалом «Молодой папа».

Журналисты поинтересовались у певца, не боится ли он обвинений в оскорблении чувств верующих.

«В сериале Соррентино «Молодой папа» все тоже достаточно спорно, а к нему нет вопросов?» – ответил РИА Новости Киркоров.

Он объяснил, что клип навеян шедевром Ватикана — фреской Микеланджело «Сотворение Адама». За два дня до премьеры он специально разместил в Instagram кадр из клипа, стилизованный под древнюю фреску. За несколько часов после премьеры клип набрал более 227 тысяч просмотров.

Киркоров сравнил свой новый скандальный клип с сериалом «Молодой папа»

Сюжет клипа «Романы» разворачивается вокруг католического священника, его роль исполняет Киркоров, передавала «Газета.ру». При этом вместо рясы на герое ролика — туники из кутюрной коллекции Dolce & Gabbana Alta Sartoria под названием «Боги на земле». Короля российской эстрады пытается соблазнить дама искусительница, роль которой исполняет Екатерина Варнава. А толпа монашек пытается помешать ей.

Спустя буквально несколько часов после релиза клипа стало известно, что россиянин направил жалобу в Следственный комитет. В тексте жалобы неизвестный указывает, что свежее творчество Киркорова подпадает под действие уголовного кодекса по статье 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). 

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал ролик «лажей», подчеркнув, что подобные развратные видео не делают чести Киркорову. Парламентарий ожидает публичных извинений от Народного артиста России.

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Источник: РИА Новости
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