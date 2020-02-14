Киркоров сравнил свой новый скандальный клип с сериалом «Молодой папа»

Москва, 14 февраля. Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих после презентации нового клипа «Романы». Ролик он сравнил с сериалом «Молодой папа».

Журналисты поинтересовались у певца, не боится ли он обвинений в оскорблении чувств верующих.

«В сериале Соррентино «Молодой папа» все тоже достаточно спорно, а к нему нет вопросов?» – ответил РИА Новости Киркоров.

Он объяснил, что клип навеян шедевром Ватикана — фреской Микеланджело «Сотворение Адама». За два дня до премьеры он специально разместил в Instagram кадр из клипа, стилизованный под древнюю фреску. За несколько часов после премьеры клип набрал более 227 тысяч просмотров.

Сюжет клипа «Романы» разворачивается вокруг католического священника, его роль исполняет Киркоров, передавала «Газета.ру». При этом вместо рясы на герое ролика — туники из кутюрной коллекции Dolce & Gabbana Alta Sartoria под названием «Боги на земле». Короля российской эстрады пытается соблазнить дама искусительница, роль которой исполняет Екатерина Варнава. А толпа монашек пытается помешать ей.

Спустя буквально несколько часов после релиза клипа стало известно, что россиянин направил жалобу в Следственный комитет. В тексте жалобы неизвестный указывает, что свежее творчество Киркорова подпадает под действие уголовного кодекса по статье 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал ролик «лажей», подчеркнув, что подобные развратные видео не делают чести Киркорову. Парламентарий ожидает публичных извинений от Народного артиста России.