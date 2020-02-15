Дневник погибшего в Донбассе добровольца передали в Музей боевого братства. ФАН-ТВ

В канун празднования Дня воина-интернационалиста, а также в преддверии Дня защитника Отечества в ДК «Горбунки» Ломоносовского района Ленобласти открылась уникальная выставка единственного в России Музея боевого братства.

Экспозиции музея рассказывают об участии советских и российских добровольцев в войнах и вооруженных конфликтах, как на территории страны, так и в рамках оказания военной помощи дружественным государствам. По словам руководителя Центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Германа Владимирова, основная задача выставки — рассказать молодому поколению о страшных событиях, когда добровольцы отдавали свои жизни за мир и свободу дружественных государств.

«Выставка проводится в канун праздника защитника Отечества, воина-интернационалиста, защитника Отечества, в первую очередь, который принимал участие и выполнял свой интернациональный долг за пределами нашей Родины. Это уникальная экспозиция из пяти составляющих. Здесь собраны пять конфликтов, войн, от Великой Отечественной войны, заканчивая Сирией», — рассказывает Герман Владимиров, руководитель Центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец».

На выставке также представлены военные события, происходящие в Донбассе, Афганистане и Чечне. Однако по мнению организаторов, в центре внимания оказался памятник Добровольцу, который олицетворяет подвиг всех тех, кто участвовал в войнах и стоял на защите интересов Родины. Его открыли в декабре прошлого года, теперь он, как символ воина-освободителя, сопровождает каждую выставку.

На экспозиции представлены не только фотографии, но и предметы военного быта, оружие и личные вещи солдат. Выставка пополнилась еще одним экспонатном — создатель проекта PolitRussia.com Руслан Осташко передал Музею боевого братства дневник русского добровольца Александра Чепишко, который воевал в Чечне, Донбассе и погиб в боях за Луганский аэропорт. Последняя запись датируется 30 августа.

«Здесь есть документы, подтверждающие героизм и подвиг наших добровольцев, и сегодня мы хотели бы передать этому музею дневник Александра Чепишко. Человека, который в 2014 году, пройдя до этого и первую и вторую чеченскую войны, поехал защищать Донбасс от, как он их называет, фашистов своем дневнике. Здесь находится его дневник, где он рассказывает свой путь в Донбассе. От первого до, к сожалению, последнего дня», — говорит Руслан Осташко, главный редактор PolitRussia.com.

Люди, пришедшие на выставку, не скрывали эмоций, многим она напомнила о самых непростых моментах их жизни или жизни их близких. Специальным гостем праздника стал сербский снайпер Деян Берич, воевавший в Донбассе.

«В этом переданном артефакте находятся письма, которые боец писал своему отцу, и попросил сослуживца, если погибнет, эти письма передать. Там написано: «Я поехал защищать народ, потому что ты так меня воспитал. Прощай». Вот эти слова, наверное, говорят все о добровольцах. Это люди, которые понимают, что есть неправда, есть несправедливость, которые рождены защищать других людей. Это все от воспитания. Сегодня здесь много молодежи. Значит у вас правильное воспитание и это хорошо для России. Значит у России есть будущее », — выступил Деян Берич, доброволец (Сербия).

В Ленобласти выставка будет работать до 24 февраля, а затем, по словам организаторов, отправится в Гатчину, Выборг и Пермь.