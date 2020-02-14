«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года 

Москва, 14 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб «Манчестер Сити» на два года от участия в еврокубках. Руководство команды намерено оспорить отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Помимо отстранения от участия в еврокубках, клуб оштрафовали на 30 миллионов евро.

Английский клуб допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового fair play, завышая свои спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов. Отмечается, что подобное решение было принято из-за того, что руководство команды не сотрудничало с судебной палатой.

UEFA takes note of the decision of the independent Adjudicatory Chamber of the Club Financial Control Body (CFCB), issued today, relating to Manchester City Football Club... — UEFA (@UEFA) February 14, 2020

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила, что клуб будет оспаривать отстранение в CAS.

«Манчестер Сити» разочарован, но не удивлен сегодняшним вердиктом УЕФА», — подчеркивается в заявлении команды.

Там обратили внимание на тот факт, что в конце 2018 года главный следователь УЕФА «публично объявил о санкциях в отношении «Манчестер Сити» еще до того, как началось расследование». Весь процесс клуб называет предвзятым.

Известный агент Дмитрий Селюк, комментируя РИА Новости решение УЕФА, отметил, что в данной ситуации сильнее всего жалко фанатов команды. Однако, по его словам, «решение УЕФА показывает, что перед законом все равны, и даже такие гранды, как «Манчестер Сити».