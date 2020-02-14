Ковальчук рассказала, как попала в «Блестящие» и подружилась с Фриске

Москва, 14 февраля. Российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук рассказала, как ей удалось стать солисткой поп-группы «Блестящие» и подругой Жанны Фриске.

По словам Ковальчук, она была одной из 120 участниц кастинга в балет группы, однако руководство музыкального коллектива выбрало ее. Позже девушка поехала в офис «Блестящих» для того, чтобы получить зарплату.

«Там сидел человек и смотрел на меня. Я еще думала: «Вот наглец. Так откровенно пялится». Я рассказала ему, что являюсь участницей балета группы. Он попросил спеть несколько песен. Это был Андрей Шлыков, продюсер «Блестящих», – цитирует певицу издание «Вечерняя Москва».

После продюсер договорился с родителями Ковальчук и ее взяли в состав группы. Вскоре певица подружилась с одной из участниц музыкального коллектива – Жанной Фриске. По словам Ковальчук, Фриске казалась для нее высокомерной и недосягаемой, но они сразу стали друг другу как сестры.

Она также подчеркнула, что Фриске неоднократно разрешала ей переночевать у себя дома и на время делилась красивыми вещами.

Напомним, в январе 2014 года у Жанны Фриске диагностировали опухоль мозга. На протяжении двух лет певица боролась с тяжелой болезнью, однако 15 июня 2015 года Фриске скончалась из-за остановки сердца.

Ранее в социальной сети Instagram появилась видеозапись музыкального шоу Дмитрия Шепелева, где на одном из выпусков встретились ныне покойная певица Жанна Фриске и актриса Анастасия Заворотнюк, которая в настоящее время борется с тяжелым заболеванием, пишет «Газета.ru».