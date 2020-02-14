Россиян могут заставить чаще менять паспорт

Санкт-Петербург, 14 февраля. Граждан России хотят обязать менять паспорт на один раз больше. Как передает Deita.ru, депутаты Законодательного собрания Ленобласти предлагают менять паспорта дополнительно в 60 лет.

Автор инициативы депутат Владимир Петров направил предложение главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Необходимость увеличения числа замены паспорта он объяснил увеличением продолжительности жизни.

Еще одним фактором является то, что теперь россияне стали выходить на пенсию позже. В итоге получается, что с момента последней замены паспорта в 45 лет внешность людей сильно меняется.

Идею Петрова поддерживают не все. По мнению некоторых экспертов, пользы от дополнительной смены паспорта не будет, а забот гражданам это добавит много.

Отметим, в начале февраля стало известно, что российские власти намерены упростить процедуру получения российского гражданства. Соответствующие поправки готовят к закону «О гражданстве». В частности, ожидается, что иностранным гражданам при подаче заявления на паспорт РФ не нужно будет отказываться от имеющегося у них гражданства, передавала «Газета.ру». Кроме того, из закона «О гражданстве» могут исключить требования о непрерывном проживании иностранца на территории России в течение пяти лет.

В конце прошлого года Колокольцев сообщил, что около 125 тыс. жителей Донбасса уже получили российское гражданство по упрощенной процедуре, которая была введена указом Владимира Путина в апреле 2019 года. В общей сложности в МВД России по этому вопросу обратились свыше 160 тыс. человек, передавал RT.