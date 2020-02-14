После свадьбы с молодой супругой Петросян решил сменить имидж

Москва, 14 февраля. Знаменитый юморист Евгений Петросян сменил имидж и заметно помолодел. Новые изменения в образе артиста произошли после его свадьбы с молодой ассистенткой Татьяной Брухуновой.

Кардинальную перемену в имидже Петросяна заметили его подписчики в Instagram. Поклонники отмечают, что он будто бы помолодел на тридцать лет. Судя по последним публикациям, юморист перешел с классических пиджаков и ярких галстуков на более молодежный стиль Casual.

Стоит отметить, что одни из последних фотографий Петросяна сделаны на шоу Fashion Freak Show, организованное французским модельером Жаном-Полем Готье, сообщает издание BIMRU.

Напомним, ранее сообщалось, что молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова получила доступ к счетам своего мужа и теперь сама распоряжается его состоянием. Бывшая супруга комедианта такой привилегии не получила за 30 лет совместной жизни. Судя по фотографиям, которые Брухунова публикует в Instagram, она ни в чем себе не отказывает, регулярном меняя наряды, посещая дорогие рестораны, курорты и брендовые магазины.

9 декабря 74-летний Петросян и 30-летняя Брухунова официально оформили свои отношения. Этому предшествовал громкий развод с предыдущей женой Петросяна Еленой Степаненко, которая пыталась отсудить у бывшего супруга часть имущества.