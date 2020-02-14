После свадьбы с молодой супругой Петросян решил сменить имидж

Москва, 14 февраля. Знаменитый юморист Евгений Петросян сменил имидж и заметно помолодел. Новые изменения в образе артиста произошли после его свадьбы с молодой ассистенткой Татьяной Брухуновой.
Кардинальную перемену в имидже Петросяна заметили его подписчики в Instagram. Поклонники отмечают, что он будто бы помолодел на тридцать лет. Судя по последним публикациям, юморист перешел с классических пиджаков и ярких галстуков на более молодежный стиль Casual.
Стоит отметить, что одни из последних фотографий Петросяна сделаны на шоу Fashion Freak Show, организованное французским модельером Жаном-Полем Готье, сообщает издание BIMRU.
Только что на этой сцене, на которой я стою (снимок был сделан вчера вечером), состоялось событийное красочное шоу Fashion Freak Show. Музыкальное, динамичное, с красивыми фантазийными костюмами Жана-Поля Готье. Всё сверкало и искрилось радостью, как я говорю, словно, в атмосферу разбрызгивалось шампанское. В начале ведущие пригласили зрителей в жизнь знаменитого кутюрье. В его историю, в его видение мира, искусства и моды. Само представление построено в традициях классических бродвейских мюзиклов. И тут нужно отметить талантливейшую хореографию, искусное мастерство артистов. Ко мне подсела замечательная певица, словно хозяйка бала, и обменялась со мной любезностями. Я сожалею, что не могу передать вам сейчас, как здорово она поёт. В финале многие зрители вставали и попросту, войдя в раж, не могли устоять и пускались в пляс. Хочется выразить благодарность всем причастным к этому сложнейшему спектаклю, требующему много и творческих, и технических сил. Очень стильно, красочно и даже с юмором. В двух эпизодах пародируются кайзер Chanel Карл Лагерфельд и бессменный главный редактор американского Vogue Анна Винтур. Сначала она ругает и злословит в адрес Готье, а потом, встретив его, безудержно хвалит. В конце на экране Готье , желая нам добра и радости, сообщает о том, что все мы в какой-то степени фрики, но ничего, мол, страшного. Давайте друг друга любить! Такая постановка вопроса даёт кутюрье полную свободу в его fashion-фантазировании. И он может одеть свои модели без всяких ограничений, даже в блузку или платья из полиэтиленовых пакетов, разумеется, этот вариант не для жизни, а для дефиле. Представление так и называется Fashion Freak Show! P.S К сожалению, не могу показать эффектные фрагменты танцев, так как съемка во время шоу запрещена. Снимать можно только финал, что я и сделал в меру своих скромных возможностей. Fashion Freak Show идёт до 16-го февраля на сцене МДМ. #fashionfreakshow #jeanpaulgaultier #фрикшоу #москва #евгенийпетросян #петросян #народныйартист
Напомним, ранее сообщалось, что молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова получила доступ к счетам своего мужа и теперь сама распоряжается его состоянием. Бывшая супруга комедианта такой привилегии не получила за 30 лет совместной жизни. Судя по фотографиям, которые Брухунова публикует в Instagram, она ни в чем себе не отказывает, регулярном меняя наряды, посещая дорогие рестораны, курорты и брендовые магазины.
9 декабря 74-летний Петросян и 30-летняя Брухунова официально оформили свои отношения. Этому предшествовал громкий развод с предыдущей женой Петросяна Еленой Степаненко, которая пыталась отсудить у бывшего супруга часть имущества.