Милонов ждет публичных извинений от Киркорова за клип с монашками.

Москва, 14 февраля. Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал новый клип Филиппа Киркорова и Екатерины Варнавы. По мнению парламентария, главной целью артиста было — оскорбить чувства верующих.

В комментарии Пятому каналу Милонов выразил мнение, что подобные развратные видео не делают чести Киркорову. Больше всего депутата возмутило то, что девушки танцуют в одежде монахинь и ведут себя как падшие дамы. По его мнению, певец преследовал одну цель — оскорбить чувства верующих.

«Песня слабая, лажовая. Клип — лажа. Конечно, человек, который использует такие дешевые провокативные методы, чтобы создать рейтинг… Наверное, государство не должно поддерживать таких людей», — подчеркивает Милонов.

Парламентарий ожидает публичных извинений от Народного артиста России.

«Пусть католики по лбу ему дадут, Папа Римский», — резюмировал Милонов.

Напомним, сюжет клипа «Романы» разворачивается вокруг католического священника, его роль исполняет Киркоров, передавала «Газета.ру». Короля российской эстрады пытается соблазнить дама искусительница, роль которой исполняет Екатерина Варнава. А толпа монашек пытается помешать ей.

Буквально на первой минуте клипа Варнава оказывается без нижнего белья. Киркоров и монашки сидят рядом с ней. Если главный герой реагирует на происходящее с явным удивлением и восхищением, то монашки явно негодуют по поводу происходящего и жестом обращаются ко всевышнему.

Позднее стало известно, что россиянин направил жалобу в Следственный комитет на новый клип Киркорова. В тексте жалобы неизвестный указывает, что свежее творчество Киркорова подпадает под действие уголовного кодекса по статье 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Россиянин считает видеоролик глумлением над святыней и просит Следственный комитет «проверить данное «произведение» на соответствие российскому законодательству».