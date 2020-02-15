Сирия, 15 февраля. В Дейр-эз-Зоре взорвана школа, информации о пострадавших пока не поступало. в Алеппо в районе Урм-аль-Кубры сирийские военнослужащие зачистили брошенный при отступлении тоннель джихадистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с радикалами на юго-западе Алеппо, зачистили в районе Урм-аль-Кубры тоннель со складами боеприпасов.

Армия Турции и союзные силы: замечены при патрулировании на трассе М-5 в Идлибе, в Хасаке обменялись ударами с курдскими радикалами.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в минировании школы в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные формирования: направили группу несовершеннолетних детей террористов ИГИЛ из «Аль-Хола» в соседней лагерь беженцев в Хасаке, обменялись ударами с протурецкими боевиками на севере провинции.

«Джебхат аль-Ватания лили-Тахрир»: подбила на западе Алеппо зенитную установку САА.

Провинция Алеппо

Как передает портал SANA, инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) в ходе работ на освобожденных от боевиков территориях у поселка Урм-аль-Кубра обнаружили и зачистили сеть тоннелей, вырытых террористами. Напомним, сирийской армии удалось освободить поселок в ходе боев 14 февраля. В обнаруженных тоннелях были обнаружены системы вентиляции, боеприпасы, запас мин и материалов для изготовления бомбы. Несколько мин-ловушек были на месте обезврежены саперами САА.

Медиаресурсы подконтрольные боевикам «Джебхат аль-Ватания лили-Тахрир» сообщают, что в ходе столкновения с правительственными силами у деревни Мизназ, радикалам удалось подбить ракетным снарядом зенитную установку сирийской армии. Информации о жертвах среди военнослужащих не поступало. Боевики из состава «Сирийской национальной армии» заявили об уничтожении грузовика сирийской армии в районе поселка Хан-аль-Асаль.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Хавиджа мощный взрыв разрушил школу. Как сообщает новостной агентство Deir Ezzor, информации о жертвах не поступало, взрыв раздался поздно вечером. Предположительно взрывчатка принадлежала террористам «Исламского государства». Не исключено, что все время в подвале школы находился склад брошенных террористами боеприпасами. Пока восточная часть провинции находилась в оккупации ИГИЛ, подвалы жилых домов, больниц и школ часто использовались в качестве складов для мин и взрывчатых снарядов. Хавиджа входит в зону оккупации курдских боевиков «Демократических сил Сирии», которые отбили данные территории у террористов ИГИЛ в начале 2019 года, однако курды не торопятся проводить разминирование должным образом, что уже неоднократно приводило к плачевным последствиям.

Провинция Идлиб

По данным источника в сети Twitter (@HHussei11) утром военнослужащие САА возобновили обстрел позиций радикалов «Хайят Тахрир аш-Шам». Под прицельный огонь попали укрепленные районы джихадистов в районе поселка Сармада, а также у деревни Маарет-Мисрин. Информация о потерях боевиков в живой силе или боевой технике пока что уточняется.

Конвой турецкой армии был замечен на шоссе М-5 в районе города Маар-Хатат при патрулировании территорий, о чем сообщает новостное агентство Step News. По неподтвержденным данным, турецкие военнослужащие создают на магистре заграждения и насыпи, чтобы препятствовать передвижениям сирийской армии на юге Идлиба и запад Алеппо, где открыт второй фронт противостояния группировкам альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» и боевиков оппозиции.

Провинция Хасака

Как передает портал Alk Habour, курдские радикалы вывезли несколько детей террористов «исламского государства» из лагеря «Аль-Хол» в другой лагерь для беженцев «Руж» у города Маликия на северо-востоке провинции. Причины, по которой несовершеннолетних отселили от остальных членов семей ИГИЛ, которые содержатся в «Аль-Холе» пока не названы.

Источник также сообщил, что на севере провинции возобновились вооруженные стычки курдских боевиков и сил и протурецких группировок. Бойцы «Сирийской национальной армии» нанесли удар из крупнокалиберных пулеметных установок по укреплениям курдских радикалов у поселка Тавила к западу от Тель-Тамра.

1 Организация запрещена на территории РФ.