Московская косметология заманивала клиенток бесплатным стриптизом в День святого Валентина

В день всех влюбленных частные предприниматели стараются завлечь к себе посетителей, эксплуатируя тематику праздника. Обычно это выражается в виде дарения валентинок, конфет и букетов с цветами, собранными в форме сердца. Однако некоторые идут дальше – как, например, это сделала одна московская косметологическая клиника, где в качестве презента каждой 14-й посетительнице «вручался» стриптиз. Об этом в редакцию Федерального агентства новостей написала девушка Полина из Москвы.

«Здравствуйте! Шли с подругой сегодня мимо косметологии недалеко на Крымской, увидели такое объявление. Думали, шутка! В Москве и не такое увидишь. Зашли… Нас встретили и поздравили с тем, что одна из нас — 14-й гость сегодня и полагается ей за это СТРИПТИЗЕР. Я как-то постеснялась! а подруга пошла во всю! Я вам видео прикрепляю!»

Корреспондент ФАН решил проверить любопытную информацию и позвонил в ту самую клинику. На звонок ответила Татьяна, врач-косметолог, объяснившая, что побудило руководство учреждения вручить именно такой подарок своим клиентам.

«Цветы — это банально. В основном нашими посетителями являются женщины, поэтому мы решили порадовать их феромонами и вообще показать, какими прекрасными бывают мужчины. Стриптиз, кстати, исполняли специально обученные люди, а не наши специалисты, как вы могли подумать. Всем понравилось! Мы даже записали реакции, народ плакал, улыбался, для многих это был первый раз в жизни. В общем, это было даже трогательно, в наш век одиноких женщин почему бы не показать им правильные ориентиры того, как должен выглядеть настоящий мужчина: это не задохлик с лысиной и пивным животом, а брутальный мускулистый красавец!» — заявила нам женщина.

По словам специалиста клиники, только одна их посетительница отказалась от щедрого подарка — и то лишь потому, что пришла в компании «строгого мужа».

Корреспондент ФАН также поговорил с девушкой Полиной, автором обращения, подруга которой оказалась той из немногих, кому удалось прикоснуться «к прекрасному».

— Нас очень заинтересовало ваше сообщение и то горячее видео, что вы нам прислали. Расскажите, как вы вообще наткнулись на эту «акцию»?

— Идем мы такие по улице и видим – фигня эта висит, флаер, на котором написано об акции. Ну мы с Юлькой зашли, думаем, прикольно, надо посмотреть. Там внутри сидело много женщин, все в таких шапочках, и вот зашел он, как его там зовут… «полицейский»! И вот он давай раздеваться…

— Не могли бы вы описать свои ощущения?

— Ну шок сперва был! Шок, а потом восторг. Шок-восторг. Ну послушайте, не каждый день у тебя появляется возможность потрогать… вы когда-нибудь пробовали трогать фитоняшку? Девушку такую, у которой попа такая круглая, рельеф по телу? А тут то же самое, только у мужчины! И от него исходит энергия такая, что прямо ух!

Очевидно, что собеседница ФАН согласна с позицией косметологической клиники относительно взгляда на праздничные подарки: банальные цветы и конфеты никому бы ничем не запомнились. Вместо этого женщины получили позитивные впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь.