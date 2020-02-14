Россиянин пожаловался в СК РФ на новый клип Киркорова с эпатажными монашками

Москва, 14 февраля. Россиянин направил жалобу в Следственный комитет на новый клип Филиппа Киркорова на композицию «Романы». Эпатажное видео исполнителя уже вызвало неоднозначную реакцию общественности.

В тексте жалобы неизвестный указывает, что свежее творчество Киркорова подпадает под действие уголовного кодекса.

«По своей сути он грубо нарушает первые два пункта статьи 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)», — пояснил автор жалобы.

Он отмечает, что не может спокойно воспринимать видеоряд клипа, поскольку актрисы одеты, как «девушки с пониженной социальной ответственностью» и совершают постыдные движения.

«Мне сложно описать, какой силы удар нанесен по католицизму! Это грязь и мерзость! Более того, все это снято в Церкви Богоматери Капской», — говорится в тексте.

Россиянин считает видеоролик глумлением над святыней и просит Следственный комитет «проверить данное «произведение» на соответствие российскому законодательству».

Напомним, Филипп Киркоров выпустил скандальный клип «Романы», в котором «снял трусы» с актрисы Екатерины Варнавы. По сюжету ролика, Киркорова в образе католического священника пытается соблазнить искусительница, роль которой сыграла Варнава, а толпа монашек мешает ей сделать это, передавало Федеральное агентство новостей.