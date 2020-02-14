У Лолиты случился аллергический приступ после концерта в Кремле

Москва, 14 февраля. Известная певица Лолита Милявская не смогла нормально пообщаться с журналистами из-за аллергического приступа, который случился с ней после концерта МУЗ-ТВ в Кремле.

Едва артистка начала отвечать на вопросы репортеров, как на нее нашел кашель. Сама Лолита объяснила приступ аллергией на химический дым, который пускают на сцене В какой-то момент звезда попросила стакан с чаем, чтобы смягчить горло, однако это не помогло. В итоге она была вынуждена прервать интервью.

Тем не менее певица успела ответить на несколько вопросов. В частности, она рассказала журналистам, что ее мужчина подарил ей на День святого Валентина кольцо с бриллиантом.

«Выбирал он сам, поэтому не совсем угадал с размером. Но к вечеру я все-таки смогла надеть украшение. Что подарила в ответ? Ничего. Когда ты в общении с самодостаточным взрослым человеком, ты можешь подарить ему одеколон, остальное он не возьмет», — отметила Лолита.

Журналисты также поинтересовались недавнем скандале о вредных БАДах, которые давал певице ее бывший муж, однако Милявская наотрез отказалась говорить об уголовных делах на концерте. Она лишь сказала, что скоро ее адвокат подготовит официальное заявление, пишет KP.ru.

Ранее сообщалось, что бывший муж Лолиты, тренер Дмитрий Иванов, давал ей опасные биологически активные добавки, когда они были в браке. Поп-звезда отправила на экспертизу БАДы, которые получала от мужа, которая подтвердила, что это была «сплошная химия и отрава».