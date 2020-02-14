Мантуров рассказал, как коронавирус может повлиять на цены смартфонов в России

Москва, 14 февраля. Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Манутров объяснил, как эпидемия коронавируса в Китае может повлиять на цены смартфонов в российских магазинах. По словам министра, из-за новой инфекции может измениться объем производства на иностранных предприятиях.

Из-за заболевания в КНР до 10 февраля были продлены выходные по случаю празднования китайского Нового года. Тем не менее, на сегодняшний день некоторые предприятия в стране по-прежнему не работают. Заболевание, распространившееся по стране, повлияло на загрузку местных предприятий, поэтому они вынуждены снижать темпы производства, что в свою очередь влияет на темпы поставок, объяснил Мантуров.

Однако на сегодняшний день нельзя точно сказать, какое влияние эпидемия окажет на цену техники. Китай пока не заявлял о том, что они планируют снижать объемы производства, сообщает РИА Новости.

«Ну, а если не будут поставлять, это естественным образом будет влиять на цену, потому что, к сожалению, у нас предпринимательское сообщество часто использует разные ситуации, и коронавирус, в том числе, не является исключением», – пояснил Мантуров.

Он также высказал надежду на то, что никаких чрезвычайных ситуаций не предвидится, а изменения в объемах поставки не повлияют на цены смартфонов.

Напомним, о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавирса, стало известно в конце прошлого года. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань. По последним данным, число заразивших в КНР превысило 55 тысяч человек. По состоянию на 14 февраля, от инфекции в Китае умерли 1380 человек. Вирус уже распространился практически по всей Земле.

Ранее министерство здравоохранения Египта подтвердило данные о том, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболевшим стал иностранец, приехавший из другой страны, пишет «Газета.ru».