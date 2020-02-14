Германия раскритиковала идею Трампа о «крестовом походе» НАТО на Ближний Восток

Вашингтон, 14 февраля. Ряд стран — членов НАТО обеспокоены требованием американского президента Дональда Трампа о повышении активности Альянса на Ближнем Востоке. Как пишет Die Welt, в частности, Германия опасается, что военное вмешательство НАТО в регионе может быть воспринято арабскими странами как крестовый поход.

По данным издания, когда Трамп предложил расширить Альянс за счет стран Ближнего Востока, в штаб-квартире НАТО «громко смеялись». Глава Белого дома аргументировал свое предложение тем, что группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) является международной угрозой и для победы над ней нужна помощь других стран.

Большинство дипломатов не восприняли инициативу Трампа всерьез, поскольку НАТО всегда было союзом, созданным для сдерживания России. С другой стороны, генсек Альянса Йенс Столтенберг заинтересовался требованиями американского президента, говорится в материале Die Welt, перевод которого предоставляет RT.

Экспертная группа, направленная в Вашингтон, выяснила, что истинной целью Трампа является желание повысить активность НАТО на Ближнем Востоке. Страны Балтии и Восточной Европы опасаются, что в случае реализации сценария США, интересы их безопасности отойдут на второй план.

Ответ США был предоставлен на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. По данным издания, было решено, что НАТО расширит миссию по обучению военного персонала в Ираке. Однако, проведение военных операций Альянса в регионе исключено, заявил Столтенберг. Одним из основных противников военных операций НАТО в регионе является Германия.

По мнению Германии, военная операция Альянса может быть воспринята арабскими государствами как «крестовый поход».

Отметим, днем ранее Сенат США принял резолюцию, которая ограничивает полномочия Трампа в части применения вооруженных сил против Ирана, передавала «Газета.ру». Согласно резолюции, Вашингтон может применить военную силу против Тегерана только при условии, что такой шаг одобрит Конгресс. Исключение составляют лишь те случаи, когда речь идет о предотвращении непосредственной угрозы для Соединенных Штатов. Трамп уже раскритиковал решение Сената, назвав его «слабостью».

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как Соединенные Штаты убили иранского генерала Касема Сулеймани. Действия Штатов возмутили даже американских партнеров по НАТО. Так, например, Канада потребовала от Вашингтона объяснений. А Ирак заявил, что американский контингент должен немедленно покинуть территорию республики. Иран в свою очередь объявил о начале военной операции «Мученик Сулеймани», целью которой является борьба с американскими силами в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.