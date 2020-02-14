Волочкова показала травмированные ноги

Москва, 14 февраля. Известная танцовщица и бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова показала поклонникам последствия изнурительных тренировок, опубликовав в своем Instagram-аккаунте фото ног.

Звезда регулярно делится с поклонниками фотографиями из жизни, не стыдится показать последствия изнуряющих тренировок и рассказать о жизни в пуантах.

В «сториз» артистка показала на фото, как выглядят ее ступни. Снимок явно был сделан в роскошном коттедже звезды, поскольку на фоне виден знакомый поклонникам дивы по другим ее публикациям интерьер.

На кадрах видно, что часть ног забинтована телесными пластырем. Не исключено, что у звезды российского балеты мозоли или травма. Что же действительно случилось с ногами Волочковой, остается только догадываться — 44-летня знаменитость в этот раз не стала комментировать видео.

Ранее Волочкова опубликовала небольшой видеоролик после репетиции. Звезда ужаснулась, что у нее побелели пальцы на ногах, поскольку она «наделе пуанты в два часа дня». В публикации звезда напомнила, что «балет — это труд».

В День святого Валентина Волочкова показала поклонникам подарки, которые ей подарил ее возлюбленный. На фото знаменитость окружена цветами и воздушными шарами. Имя своего ухажера Волочкова держит в секрете, но, судя по заявлениям звезды, у пары все серьезно — в конце января балерина объявила о своей грядущей свадьбе.