У замглавы ГИБДД Воронежской области обнаружили 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей

Воронеж, 14 февраля. Прокуратура Воронежской области сообщила об обнаружении у замглавы ГИБДД региона 22 квартир стоимостью 50 миллионов рублей.

Надзорное ведомство требует изъять имущество у полицейского, поскольку его доходы не соответствуют стоимости недвижимости.

«Прокурор области предъявил исковое заявление к заместителю начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области об обращении в доход Российской Федерации имущества», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что правоохранитель не представил доказательства «его приобретения на законные доходы».

Кроме того, по данным ведомства, родители нарушителя «являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей». При этом их доходы недостаточны для покупки этого имущества.

«Заместитель начальника регионального управления ГИБДД принимал непосредственное участие в заключении семи из перечисленных сделок на общую сумму 23 миллиона 300 тысяч рублей на основании нотариальных доверенностей», — передает прокуратура.

Сообщается, что иск прокурора об изъятии в пользу государства 22 объектов на сумму 50 миллионов рублей направлен в Советский районный суд Воронежа.

На сайте суда зарегистрирован иск в отношении Качкина Игоря Николаевича. Человек со схожими данными занимает пост замруководителя управления ГИБДД согласно сайту ведомства.