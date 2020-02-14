Мадуро заявил об угрозе военного вторжения со стороны Бразилии

Каракаса, 14 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент Бразилии Жаир Болсонару готовит военное вторжение в его страну. Он также обвинил своего коллегу в том, что тот создает террористические угрозы для Венесуэлы.

«Есть террористические угрозы, и Болсонару стоит за этими угрозами терроризма и насилия против Венесуэлы. Болсонару втягивает вооруженные силы Бразилии в вооруженный конфликт против Венесуэлы», — отметил Мадуро, выступая на пресс-конференции.

Венесуэльский лидер напомнил, что Бразилия предоставила убежище для пятерых венесуэльских дезертиров, которые сбежали из страны, предварительно расстреляв свою воинскую часть, а Колумбия приютила боевиков, которые «хотят развязать войну против Венесуэлы». В то же самое время Мадуро выступил за восстановление отношений с Колумбией и призвал Боготу возобновить общение по дипломатическим каналам.

Ситуация в Венесуэле осложнилась в прошлом году, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны тоже решили поддержать путчистов. 19 стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы, однако ему так и не удалось организовать госпереворот.