Facebook отменил конференцию в США из-за коронавируса

Москва, 14 февраля. Компания Facebook отменила конференцию Global Marketing Summit в Сан-Франциско из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила газета San Francisco Chronicle.

Конференция Global Marketing Summit должна была пройти в Сан-Франциско в 9-12 марта. Однако американская корпорация решила отменить мероприятие, «учитывая возникшие риски для здоровья населения, связанные с коронавирусом».

Отмечается, что Facebook намерена провести Global Marketing Summit в предстоящие годы.

В этом году на конференцию ожидался приезд около пяти тысяч участников.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавирса, стало известно в конце прошлого года. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре. По последним данным, число заразивших в КНР превысило 55 тысяч человек. По состоянию на 14 февраля, от инфекции в Китае умерли 1380 человек. Вирус уже распространился практически по всей Земле.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на днях сообщил, что первые образцы вакцины от COVID-19 — официальное название вируса — могут быть готовы уже через полтора года. Он также сообщил, что ВОЗ обратилась к мировым лидерам с призывом выделить 675 млн долларов для оперативного реагирования на угрозу распространения коронавируса.