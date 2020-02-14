Хирург прокомментировал возможную пластику Пугачевой

Москва, 14 февраля. Пластический хирург Тимур Нугаев, который преимущественно работает со знаменитостями, прокомментировал возможную пластику Аллы Пугачевой.

Многие полагают, что делать пластику в столь преклонном возрасте крайне опасно. Однако, по словам Нугаева, возраст в данном случае не имеет принципиального значения — любая операция создает риски для здоровья человека, будь он молодым или пожилым.

«Любая операция — это риск. Пластическая или нет. Операций полезных для здоровья вообще нет. Но если процедура проходит штатно, то риск последствий низкий. Если у человека за всю жизнь будет восемьсот наркозов, то вряд ли он будет к концу жизни в здравом уме и памяти», — пояснил хирург порталу «Слово и дело».

Насколько тяжелые последствия будет иметь операция — это вопрос индивидуальный. Все зависит от запаса здоровья пациента. Единственное, на что возраст действительно влияет в данном случае — это процесс восстановления. Медик посоветовал пожилым людям пройти все обследования и предоперационную подготовку, прежде чем ложиться под нож.

Напомним, что ранее Пугачева опубликовала в Instagram фотографию, которая привела подписчиков в изумление. Королева российской эстрады выглядела настолько моложе своих лет, что многие заподозрили хирургическое вмешательство. Впрочем, сама Пугачева ранее неоднократно заявляла, что врачи запретили ей делать операции для корректировки внешности.